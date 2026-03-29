歌舞伎俳優の片岡仁左衛門（82）や中村鴈治郎（67）ら総勢21人が29日、大阪・道頓堀を人力車で“パレード”し4月3日に開幕する「御名残四月大歌舞伎」を上演する大阪松竹座に劇場入りした。観光客でごった返す道頓堀に、仁左衛門を乗せた人力車が登場すると沿道からは「松嶋屋！」と威勢のいい大向こうがかかり、その中をゆっくりとお練り。劇場前ではそれぞれが観客にあいさつし公演をアピールした。松竹座は5月に閉館する