image: generated at whisk たばこのポイ捨てはダメなんです。先日ギズモードでもお伝えした通り、たばこの吸殻がポイ捨てされると環境への悪影響は科学的にも明確なわけですが、「じゃあ吸い殻ちゃんと回収したら何かいいことでもあるわけ…？ めんどくさくない…？」と思った方に伝えたい話が、今日のテーマです。その吸い殻、蓄電デバイスの材料になるかも。だから、習慣づけましょう！吸