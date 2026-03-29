image: generated at whisk

たばこのポイ捨てはダメなんです。

先日ギズモードでもお伝えした通り、たばこの吸殻がポイ捨てされると環境への悪影響は科学的にも明確なわけですが、「じゃあ吸い殻ちゃんと回収したら何かいいことでもあるわけ…？ めんどくさくない…？」と思った方に伝えたい話が、今日のテーマです。

その吸い殻、蓄電デバイスの材料になるかも。だから、習慣づけましょう！

吸い殻に「素材としての可能性」があった

image: generated at whisk

中国・河南大学のLeichang Cao氏らの研究チームが、たばこの吸い殻を高性能な蓄電材料に変換することに成功しました。この研究成果は2026年1月13日、学術誌『Energy & Environment Nexus』に掲載されました。

たばこの吸殻って、見た目は茶色くてくたくたしたヤツですが、実は材料工学的には面白い素材です。

先日の記事でも触れたように、吸い殻の大部分は「酢酸セルロース」と呼ばれる一種のプラスチックでできており、分解されにくく土壌中に重金属を浸出させるという問題があります。でも研究者たちは逆の視点でこの特性に注目しました。

分解されにくいということは、素材としての骨格が安定しているということ。つまり、うまく加工すれば高品質な材料になるのでは…？

吸い殻1gからテニスコート8面分の表面積を作り出す

そこで研究チームはまず、吸い殻を高温・高圧の水中で炭にする処理（水熱炭化処理）にかけてから、水酸化カリウム（KOH）を使って、さらに高温で活性化処理を施しました。

この工程で、まるでポップコーンが弾けるように素材が膨張し、細かい穴だらけのハニカム状（蜂の巣状）の三次元構造へと変化させることができました。

この「穴がたくさんある」という点が超重要で、電気を蓄えるには表面積が広いほど有利。

最適条件で作られた「CNPB-700-4」と呼ばれる材料は、1gあたり約2,133屬箸いδ教霏腓壁縮明僂鮖ちます。つまり、この1gの吸殻由来炭素の中に、テニスコート約8面分の表面積が詰まっているイメージです（と書いたけれどイメージしにくいですね、これ）。

そして、蓄電デバイスのスーパーキャパシタへ

image: generated at whisk

ここで「スーパーキャパシタ」という聞き慣れない言葉が登場します。

スーパーキャパシタとは、電気を蓄えて素早く放出できる蓄電デバイスの一種です。従来の「コンデンサ（キャパシタ）」を大容量化したもので、日本語では「電気二重層キャパシタ」とも呼ばれています。

蓄電デバイスといえば、スマホのバッテリーで使われている「リチウムイオン電池」もよく聞きますが、何が違うのでしょうか。

ざっくり言うと、こんな感じです。 リチウムイオン電池は「貯水タンク」のようなもの。たくさんのエネルギーをじっくり蓄えて、ゆっくり使えます。でも充電には時間がかかるし、充放電を繰り返すと劣化します。スマホのバッテリーが1〜2年でへたってくるのはそのためです。

一方、スーパーキャパシタは「バネ」や「スプリング」に近いイメージです。電気を「化学反応」ではなく「静電気的な吸着」で蓄えます。瞬時にチャージして、一気に放出するのが得意。充放電サイクルの劣化もほとんどありません。

さて実験に戻りますと、今回の吸い殻由来の炭素電極は、1万回の充放電テストを経ても容量の95.44%を維持することが確認されています。スマホのバッテリーが1〜2年で交換が必要になることと比べると、その耐久性の差は歴然です。

こんなところで活躍できる

image: generated at whisk

スーパーキャパシタが得意とするのは、電力グリッドの安定化、ポータブル電子機器の駆動、電気自動車の回生ブレーキ（ブレーキ時のエネルギーを瞬時に回収する技術）などです。

回生ブレーキは、電車や電気自動車がブレーキをかけるとき、本来なら熱として逃げてしまうエネルギーを一瞬で回収して次の加速に使う仕組みですが、「瞬時の充放電」が得意なスーパーキャパシタのほうがリチウムイオン電池よりずっと向いています。

そして、今回の吸い殻由来材料で作ったスーパーキャパシタは、エネルギー密度24.33 Wh/kg、出力密度373.71 W/kgを達成しており、バイオマス由来だったり、市販の活性炭を使ったりした多くの製品を上回る性能だとされています。たばこの吸い殻、すげー才能持ってんじゃん！

世界では毎年何百万トンものタバコの吸殻が廃棄されており、研究チームはこれを低コストで持続可能な電極材料を作るためのスケーラブルなルートとして位置づけています。

たばこの吸い殻を回収し、きちんと処理すれば、蓄電デバイスに生まれ変わる可能性がある。ほら、やっぱりポイ捨てするより良いでしょ？

Source: Interesting Engineering, EurekAlert