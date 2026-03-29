キーエンスの最新の有価証券報告書（第56期）によれば、平均年間給与が2039万円となっている。上場機器メーカーのなかではトップクラスの高給だ。財務アナリストの児玉万里子さんは「その秘訣は、高い付加価値を生むビジネスモデルにある」という――。（第2回）※本稿は、児玉万里子『1300社の信用格付けをした私の決算書を読む技術』（日本経済新聞出版）の一部を再編集したものです。株式会社キーエンス本社（写真＝W236／CC-BY