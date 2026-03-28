Image: lefrik こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。新年度や新生活にあたり、通勤バッグの見直しを考えている方も多いのでは？世の中には便利で多機能なバックパックもたくさんありますが、例えば“軽くてかさばらない”タイプを探しているなら「Lefrik Handy」も候補になるかも。15.6インチPC対応ながら重さは約430g、厚みわずか10cmのスリム設計