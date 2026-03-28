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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

新年度や新生活にあたり、通勤バッグの見直しを考えている方も多いのでは？

世の中には便利で多機能なバックパックもたくさんありますが、例えば“軽くてかさばらない”タイプを探しているなら「Lefrik Handy」も候補になるかも。

15.6インチPC対応ながら重さは約430g、厚みわずか10cmのスリム設計。ペットボトル由来素材のエコさなど、今どきミニマルな仕上がりがポイント。

おトクな先行セールも終了間近でしたので、ぜひこの機会にチェックしてみてください。

【超軽量430g×15.6インチ収納】シンプルさを極めたバッグパックHandy 10,400円 【早割 | 20%OFF】 詳細をチェック

重さストレスをオフ

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「Lefrik Handy」の最大の魅力は15.6インチのノートPCが入りながらも430gという軽さ。一般的なバックパックは800g〜1kgほどあるので、ペットボトル1本分ほどのダイエットができますね。

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荷物量で前後しますが厚みは約10cmのスリム設計。人混みで後ろの人にガツンとぶつかるのも減らせるかと。また前抱えでも身体にフィットするので電車の中でも配慮しやすいのがいいですね。

ちょうどいい収納量

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収納量はサイズなりですが、整理はしやすくなっているのがポイント。ノートPCや小物、ボトル用など必要十分なポケットは搭載済み。

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フラップを開けたところミニポケットもあるなど、PC作業がメインな人であれば収納量もちょうど良さそうです。

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パスケースやスマホなどは背中側の大型ポケットが便利そうでした。

豊富なカラバリ＆地球にも優しい

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生地は100％リサイクルポリエステルのみを使用。売上の1％が環境保護活動に寄付されるなど、地球にも貢献できるのが今どきですね。実用面では撥水加工でちょっと濡れるぐらいなら大丈夫とのことでした。

最後に嬉しいのがカラー展開。なんと7色もあるので、黒やネイビーといった定番以外からも選べるのがいいですね。

先行セールでは1万円ちょっとで手に入るので、旅行や休日用のサブバッグとしてもいいかも。気になった人はぜひ商品ページから詳細をチェックしてみてください。

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Source: machi-ya