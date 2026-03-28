Photo: 三浦一紀 Nape Proも喜んでたよ。本日、キーボードメインの即売会「キーボードマーケット 2026」（通称キーケット）が開催されました。キーケットって何だよって思っている方に簡単にご説明しますと、自作キーボードを始めとした、入力デバイスの即売会です。コミケのキーボード版と思っていただければ。僕は今回初めて参加したのですが、思っていた以上に人がたくさん！ キーボード