Photo: 三浦一紀

Nape Proも喜んでたよ。

本日、キーボードメインの即売会「キーボードマーケット 2026」（通称キーケット）が開催されました。キーケットって何だよって思っている方に簡単にご説明しますと、自作キーボードを始めとした、入力デバイスの即売会です。コミケのキーボード版と思っていただければ。

僕は今回初めて参加したのですが、思っていた以上に人がたくさん！ キーボード界隈って、こんなに盛り上がってるんだと思いました。

純白のNape Proをお披露目

そんな盛り上がりを見せているキーケットで、ギズモードはKeychronさんのブース内で、クラファン終了間近の「Keychron Nape Pro」を展示してきました。

ホワイトカラーのNape Pro Photo: 三浦一紀

今回は、ブラックに加えて「ホワイト」も展示。黒の精悍な雰囲気もいいですが、白のちょっとポップな感じもいいですね。純白のNape Proを見つめる生みの親・綱藤（あみとう）の目が、巣立ってゆく我が子を見送るような目でしたね、ええ。

Photo: 三浦一紀 Nape Proの両脇にあるのが専用パームレスト

また、Nape Pro専用シリコンパームレストもお披露目。

非常にたくさんの方がお越しくださり、Nape Proに触れていただきました。誠にありがとうございました。Nape Proも、皆さんとお会いできてたいへん喜んでおりました。

Keychronブースは大盛況！

Photo: 三浦一紀

また今回、Keychronのブースでは新製品を多数展示。そちらも、触りに訪れた方々で大盛り上がりでした。

Photo: 三浦一紀 折り畳み式キーボード「B11 Pro」。

Photo: 三浦一紀 折り畳んだ裏面はこんな感じ

Photo: 三浦一紀 畳めばこんなに薄くなります

折り畳み式キーボード「B11 Pro」。この薄さながら、B1 Proと同じキースイッチを採用しており、打ち心地がほかのモバイルキーボードよりもワンランク上でした。

Photo: 三浦一紀 オールセラミック製の「Q16HE 8K」

Photo: 三浦一紀 光沢あるセラミックの質感が特徴的

こちらは、オールセラミック製の「Q16HE 8K」。セラミックの感触に、思わずニンマリしてしまいました。使い込んだらどうなるのか、ちょっと想像してしまいますね。

Photo: 三浦一紀 ボディ全体が木製の「K2HE All Wood」

Photo: 三浦一紀 落ち着いた木の質感と、ゴールドのパーツのマッチングがいい

Photo: 三浦一紀 無垢材だから裏面までしっかり木製

「K2HE All Wood」は、木製ボディに無垢材を使った贅沢仕様。でも、思ったより重量は軽いんですよ。

そのほかにも、人気キーボードがキーケット特別価格で販売されていました。こりゃあ人だかりできるわけだ

クラファン終了まであと3日！

「Nape Pro欲しいけど、もう手に入らないのかな…」。そんな風に思っている皆さん。

安心してください、買えますよ。

Nape Pro単品はもちろん、Keychronのキーボード「Keychron K6 Ultra ZMK Special Edition」に、Nape Proと専用ジェルパームレストをセットにした「Nape Proスターターキット」も、CoSTORYでクラファン中です。終了は3月31日。そう、あと3日なんです！

今お申し込みいただければ、6月から7月には夢の3点セットがお手元に届きます。迷っているのなら、今すぐポチっちゃいましょう！

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Source: キーボードマーケットトーキョー