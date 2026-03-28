更なる成功が期待された348 tb歴代初の量産ミドシップ、ディーノ206 GTで、メジャーなエキゾチック・ブランドとしての一歩を踏み出したフェラーリ。フィアットの資金を後ろ盾に、1975年から3年連続でF1のコンストラクターズ・タイトルを獲得し、ブランドの将来は盤石といえた。【画像】成功を導いたベビーディーノ246 GTSとフェラーリF355 GTS206 GTと308 GTSも全123枚1973年には、V8エンジンをミドシップしたディーノ208が