ABEMAの恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』の特別イベントが27日、同日有明に開業したばかりの東京ドリームパークで開催された。人気カップルが集結し、カップルならではの企画やトークコーナーでイベントを大いに盛り上げた。【写真】美男美女ぞろい！『卒業編2026』参加メンバーイベントには、しゅん（倉澤俊）とゆま（谷村優真）の“しゅんゆま”カップル、ゆうた（西小路侑汰）とひなた（田中陽菜）の“