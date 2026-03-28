“今日好き”人気カップルが勢ぞろい カップル対決＆サプライズで大盛況
ABEMAの恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』の特別イベントが27日、同日有明に開業したばかりの東京ドリームパークで開催された。人気カップルが集結し、カップルならではの企画やトークコーナーでイベントを大いに盛り上げた。
【写真】美男美女ぞろい！『卒業編2026』参加メンバー
イベントには、しゅん（倉澤俊）とゆま（谷村優真）の“しゅんゆま”カップル、ゆうた（西小路侑汰）とひなた（田中陽菜）の“ゆたひな”カップル、かなと（河村叶翔）とりのん（相塲星音）“かなりの”カップルの3組と、恋愛見届け人のNON STYLE・井上裕介が出演。対決企画に向けて、倉澤「愛が強いので勝てると思います！」、谷村「仲がいいので自信があります」、河村「交際期間が一番長いので、仲の良さを見せたい」とそれぞれ意気込みを語った。
さらに会場にはサプライズで、はると（今井暖大）とねね（時田音々）の“はるねね”カップルも登場。今井は「絶対に勝ちたいと思います！」、時田も「まだ付き合いたてだけど負けたくない」と意気込み、会場は大きな歓声に包まれた。
最初の企画「初めての共同作業！愛の宅配便」では、カップルが協力してチェキを作成し観客へ届ける対決を実施。しゅんゆまカップルとかなりのカップルの対戦では、僅差でしゅんゆまカップルが勝利。続くゆたひなカップルとはるねねカップルの対決では、途中チェキが出なくなるハプニングがありながらも、ゆたひなカップルが逆転勝利を収めた。
続く「カップル対抗！借り人競争」では、観客からテーマに合う人物を選び対決。「握力が強そうな人」ではゆたひなカップルが勝利し、「計算が早そうな人」でははるねねカップルが勝利した。
イベント終盤には各メンバーが感想を語り、倉澤は「今日は皆さんとお会いできてとても嬉しかったのと、お客さんを巻き込んだ企画ができて楽しかったです」、谷村は「ステージから降りたイベントはやったことがなかったので新鮮で楽しかったです」とコメント。
河村「青春祭とこちらのイベントでお客さんと対面するイベントができて皆さんの熱を感じました」、相塲「近距離でコミュニケーションがとれるイベントがなかなかなかったので幸せな気持ちになりました」、西小路「東京ドリームパークの始まりの日に出演できて本当に嬉しいですし、ファンの方と至近距離で楽しむことができてよかったです」、田中「お客さんとの参加型のイベントが少ない中、今回できてすごく楽しかったし、皆さんからパワーをもらいました」、今井「今日、はるねねはサプライズ登場で結構緊張してたのですが、みんなが温かく応援してくれて楽しく最高の日をつくれてよかったです」、時田「このイベントをこのメンバーでできて嬉しかったし、みんなと一緒に巻きこんだゲームができたのも楽しかったです。皆さんから応援のメッセージもいただき幸せでした」とそれぞれコメントした。
またイベント内では、8月10日に東京ドリームパークで『今日好き夏祭りイベント』を開催することも発表した。
【写真】美男美女ぞろい！『卒業編2026』参加メンバー
イベントには、しゅん（倉澤俊）とゆま（谷村優真）の“しゅんゆま”カップル、ゆうた（西小路侑汰）とひなた（田中陽菜）の“ゆたひな”カップル、かなと（河村叶翔）とりのん（相塲星音）“かなりの”カップルの3組と、恋愛見届け人のNON STYLE・井上裕介が出演。対決企画に向けて、倉澤「愛が強いので勝てると思います！」、谷村「仲がいいので自信があります」、河村「交際期間が一番長いので、仲の良さを見せたい」とそれぞれ意気込みを語った。
最初の企画「初めての共同作業！愛の宅配便」では、カップルが協力してチェキを作成し観客へ届ける対決を実施。しゅんゆまカップルとかなりのカップルの対戦では、僅差でしゅんゆまカップルが勝利。続くゆたひなカップルとはるねねカップルの対決では、途中チェキが出なくなるハプニングがありながらも、ゆたひなカップルが逆転勝利を収めた。
続く「カップル対抗！借り人競争」では、観客からテーマに合う人物を選び対決。「握力が強そうな人」ではゆたひなカップルが勝利し、「計算が早そうな人」でははるねねカップルが勝利した。
イベント終盤には各メンバーが感想を語り、倉澤は「今日は皆さんとお会いできてとても嬉しかったのと、お客さんを巻き込んだ企画ができて楽しかったです」、谷村は「ステージから降りたイベントはやったことがなかったので新鮮で楽しかったです」とコメント。
河村「青春祭とこちらのイベントでお客さんと対面するイベントができて皆さんの熱を感じました」、相塲「近距離でコミュニケーションがとれるイベントがなかなかなかったので幸せな気持ちになりました」、西小路「東京ドリームパークの始まりの日に出演できて本当に嬉しいですし、ファンの方と至近距離で楽しむことができてよかったです」、田中「お客さんとの参加型のイベントが少ない中、今回できてすごく楽しかったし、皆さんからパワーをもらいました」、今井「今日、はるねねはサプライズ登場で結構緊張してたのですが、みんなが温かく応援してくれて楽しく最高の日をつくれてよかったです」、時田「このイベントをこのメンバーでできて嬉しかったし、みんなと一緒に巻きこんだゲームができたのも楽しかったです。皆さんから応援のメッセージもいただき幸せでした」とそれぞれコメントした。
またイベント内では、8月10日に東京ドリームパークで『今日好き夏祭りイベント』を開催することも発表した。