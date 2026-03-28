自動車を所有している人は、自動車税を支払わなければなりません。しかし自動車は他人に譲渡することがあり、タイミングによっては、誰が自動車税を負担するのか迷うこともあるでしょう。 今回のケースには、3月末に譲渡予定の車について、自動車税を自分と友人どちらが負うのか知りたがっている相談者が登場します。 本記事では、自動車税の概要と、支払い義務の所在について解説します。 自動車税は所有