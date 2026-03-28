ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦の試合前に昨季ワールドシリーズ（WS優勝）制覇を記念したチャンピオンリング授与セレモニーを実施。球団の公式インスタグラムではリングの詳細が公開された。2025年のチャンピオンリングは上部が開閉式で、内部は2024年と2025年の優勝トロフィー、「BACK 2 BACK」と連覇を示す言葉をザイン。さらに、ワールドシリーズ第7戦のホームベース付近で集めた土も埋