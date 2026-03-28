ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦の試合前に昨季ワールドシリーズ（WS優勝）制覇を記念したチャンピオンリング授与セレモニーを実施。球団の公式インスタグラムではリングの詳細が公開された。

2025年のチャンピオンリングは上部が開閉式で、内部は2024年と2025年の優勝トロフィー、「BACK 2 BACK」と連覇を示す言葉をザイン。さらに、ワールドシリーズ第7戦のホームベース付近で集めた土も埋め込まれている。

また、「LA」のロゴにはポストシーズンで17試合を戦って世界一に輝いたことからサファイアを17個配置。ロゴの上には特大のダイヤモンドもあしらわれている。

授与式では特別映像が流され、大谷翔平は「3連覇はなかなかある機会ではない。難しいシーズンですけど精いっぱい頑張りたい」と語り「左手の薬指以外、どこでも付けられる準備はできています」と結婚指輪以外の全ての指にチャンピオンリングをはめたいと笑みを見せた。

そして、壇上のマーク・ウォルター・オーナー、スタン・カステン社長、アンドルー・フリードマン編成本部長、ブランドン・ゴームズGMらがリングを選手一人一人に手渡し、大谷の名が呼ばれると大歓声。また、ワールドシリーズMVPの山本由伸にはひときわ、大きな歓声と拍手が送られた。