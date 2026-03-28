28日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1630円安の5万1250円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 61611.25円ボリンジャーバンド3σ 59330.30円ボリンジャーバンド2σ 57049.35円ボリンジャーバンド1σ 55465.00円一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 55065.00円一目均衡表・基準線 54768.40円25日移動平均 53595.00円一目均衡