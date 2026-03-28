　28日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1630円安の5万1250円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

61611.25円　　ボリンジャーバンド3σ
59330.30円　　ボリンジャーバンド2σ
57049.35円　　ボリンジャーバンド1σ
55465.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55065.00円　　一目均衡表・基準線
54768.40円　　25日移動平均
53595.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
53469.20円　　75日移動平均
53373.07円　　27日日経平均株価現物終値
52765.00円　　一目均衡表・転換線
52614.00円　　5日移動平均
52487.45円　　ボリンジャーバンド-1σ
51250.00円　　28日夜間取引終値
50206.50円　　ボリンジャーバンド2σ
47925.55円　　ボリンジャーバンド3σ
47632.25円　　200日移動平均


株探ニュース