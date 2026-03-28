日経225先物テクニカルポイント（28日夜間取引終了時点）
28日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1630円安の5万1250円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
61611.25円 ボリンジャーバンド3σ
59330.30円 ボリンジャーバンド2σ
57049.35円 ボリンジャーバンド1σ
55465.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55065.00円 一目均衡表・基準線
54768.40円 25日移動平均
53595.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
53469.20円 75日移動平均
53373.07円 27日日経平均株価現物終値
52765.00円 一目均衡表・転換線
52614.00円 5日移動平均
52487.45円 ボリンジャーバンド-1σ
51250.00円 28日夜間取引終値
50206.50円 ボリンジャーバンド2σ
47925.55円 ボリンジャーバンド3σ
47632.25円 200日移動平均
株探ニュース
61611.25円 ボリンジャーバンド3σ
59330.30円 ボリンジャーバンド2σ
57049.35円 ボリンジャーバンド1σ
55465.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55065.00円 一目均衡表・基準線
54768.40円 25日移動平均
53595.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
53469.20円 75日移動平均
53373.07円 27日日経平均株価現物終値
52765.00円 一目均衡表・転換線
52614.00円 5日移動平均
52487.45円 ボリンジャーバンド-1σ
51250.00円 28日夜間取引終値
50206.50円 ボリンジャーバンド2σ
47925.55円 ボリンジャーバンド3σ
47632.25円 200日移動平均
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