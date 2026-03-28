3月29日（日）に中京競馬場で行われる、第56回高松宮記念（G1・4歳上オープン・芝1200m）の枠順は下記の通り。春のG1開幕戦。連覇がかかるサトノレーヴはルメール騎手を迎えて5枠9番へ入った。そして3年連続2着でラストランを予定しているナムラクレアは7枠13番から悲願のVを狙う。注目の発走は15時40分。【高松宮記念】サトノレーヴは530kg…出走馬調教後の馬体重春のG1開幕戦1枠1番パンジャタワー牡4・58.0・松山弘平橋口慎介