3月29日（日）に中京競馬場で行われる、第56回高松宮記念（G1・4歳上オープン・芝1200m）の枠順は下記の通り。春のG1開幕戦。連覇がかかるサトノレーヴはルメール騎手を迎えて5枠9番へ入った。そして3年連続2着でラストランを予定しているナムラクレアは7枠13番から悲願のVを狙う。注目の発走は15時40分。

【高松宮記念】サトノレーヴは530kg…出走馬調教後の馬体重

春のG1開幕戦

1枠1番

パンジャタワー

牡4・58.0・松山弘平

橋口慎介・栗東

1枠2番

ビッグシーザー

牡6・58.0・西村淳也

杉山晴紀・栗東

2枠3番

エーティーマクフィ

牡7・58.0・富田暁

武英智・栗東

2枠4番

ダノンマッキンリー

牡5・58.0・高杉吏麒

藤原英昭・栗東

3枠5番

ヤマニンアルリフラ

牡5・58.0・団野大成

斉藤崇史・栗東

3枠6番

レッドモンレーヴ

牡7・58.0・酒井学

蛯名正義・美浦

4枠7番

ヨシノイースター

牡8・58.0・田辺裕信

中尾秀正・栗東

4枠8番

ウインカーネリアン

牡9・58.0・三浦皇成

鹿戸雄一・美浦

5枠9番

サトノレーヴ

牡7・58.0・C.ルメール

堀宣行・美浦

5枠10番

ママコチャ

牝7・56.0・川田将雅

池江泰寿・栗東

6枠11番

ララマセラシオン

牡5・58.0・丸田恭介

大竹正博・美浦

6枠12番

ピューロマジック

牝5・56.0・北村友一

安田翔伍・栗東

7枠13番

ナムラクレア

牝7・56.0・浜中俊

長谷川浩大・栗東

7枠14番

レイピア

牡4・58.0・丸山元気

中竹和也・栗東

7枠15番

インビンシブルパパ

牡5・58.0・佐々木大輔

伊藤大士・美浦

8枠16番

フィオライア

牝5・56.0・太宰啓介

柴田卓・栗東

8枠17番

ペアポルックス

牡5・58.0・岩田康誠

梅田智之・栗東

8枠18番

ジューンブレア

牝5・56.0・武豊

武英智・栗東