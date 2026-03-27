ベースグレードのRWDでも不満ない動力性能テスラ・モデルYには、物理スイッチやメーター用モニターがなく、馴染みにくいことは事実だろう。ウインカーレバーやヘッドライトスイッチは備わり、ステアリングコラムも手動で調整できるが、ドアミラーもエアコンも、タッチモニターへ触れることになる。【画像】バッテリーは65.0kWhからテスラ・モデルY ロングレンジRWD競合の電動SUVは？全168枚とはいえ、動力性能に不満はない。