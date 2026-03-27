シビック・タイプR級の加速力 テスラ・モデルY ロングレンジRWD（2） 乗り心地は大改善 廉価版の実航続450km
ベースグレードのRWDでも不満ない動力性能
テスラ・モデルYには、物理スイッチやメーター用モニターがなく、馴染みにくいことは事実だろう。ウインカーレバーやヘッドライトスイッチは備わり、ステアリングコラムも手動で調整できるが、ドアミラーもエアコンも、タッチモニターへ触れることになる。
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とはいえ、動力性能に不満はない。ベースグレードのRWDでも0-100km/h加速を5.7秒でこなし、約50km/hから110km/hまでの中間加速は4.3秒で、先代のホンダ・シビック・タイプRへ並ぶ。上位グレードほどの勢いはなくても、日常的に不満はないはず。
テスラ・モデルY ロングレンジRWD （英国仕様）
アクセルペダルの反応も好ましく、チル・モードならかなりマイルド。デフォルトでもレスポンスは妥当といえ、EVらしくシームレスな速度上昇を楽しめる。
他方、回生ブレーキの効きを調整するパドルなどは備わらず、タッチモニターで変えるしかないのは惜しい。通常はワンペダル・モードへ近いほど強力だが、完全に停止できるわけではない。一番弱くしても、スルスル惰性走行できるわけでもない。
硬めの乗り心地は従来から大幅に改善
ブレーキはバイワイヤ制御になり、回生ブレーキと摩擦ブレーキがクロスフェードし、ペダルの反応は従来より滑らか。競合のバッテリーEVへ近い、減速感を得ている。
乗り心地は、小改良で大幅に改善。常時スポーツ・モードのような硬さはなくなった。低速域での揺れは解消され、高速道路での安定性も向上している。プレミアム・グレードではない廉価版の場合、更に滑らかなようでもある。
テスラ・モデルY ロングレンジRWD （英国仕様）
ただし、まだライバルより硬めなことは事実で、よりリラックスして乗れるクロスオーバーへ仕立てても良いだろう。ホイールは20インチではなく、エアロディスクが付く19インチをオススメしたい。タイヤが肉厚になり、しなやかさを担保してくれる。
ステアリングは、ロックトゥロックが2.0回転から2.4回転へスローに。その結果、より直感的に導けるようになっている。切り始めの反応は少し敏感で、人工的な重み付けは変わらず、クルマとの一体感を高めるチューニングではないとしても。
シャシーの能力自体は高い 実際の航続は約450km
カーブでの姿勢制御は、ボディロールの立ち上がりが早め。不安定さはなく、重心移動も早いといえるが、カーブが連続する区間を流暢にこなせる設定とはいいにくい。ステアリングとのシンクロ感も、もう少し高められる。
他方、シャシーの能力自体は高い。テストコースで限界へ迫っても、ベースグレードのロングレンジRWDはアンダーステアに堪え、グリップを使い切りながらラインを保てていた。スタビリティ・コントロールの制御は積極的だが。
テスラ・モデルY ロングレンジRWD （英国仕様）
電費は、試乗時の平均で6.4km/kWhと優秀。現実的な航続距離は、約450kmと考えて良い。急速充電は最高250kWが主張されるが、実際に試したところ平均で115kW。遮音性は優秀で、試乗車の場合、110km/hでの走行時は65dBAだ。
高度な運転支援システムが実装されるが、アダプティブ・クルーズコントロールは、車線変更するたびに解除される様子。駐車場ではDからRへ、あるいはその逆に、自動的に切り替わる場合がある。だが、意図とは違う選択をされることもある。
合理的な電動SUVとして確かなアップデート
他メーカーの技術向上で、モデルYの優位性は薄れつつあるが、2025年のアップデートを経て競争力は引き上げられた。物理スイッチが殆どない、シンプルなインテリアを受け入れられるなら、選択肢として訴求力は高い。
指摘するなら、タッチモニターの操作性は今ひとつで、運転支援システムにも改善の余地はある。乗り心地はもっとソフトで良く、急速充電もクラス最速へ加えられる程ではない。運転感覚は独特で、多少の慣れが必要かもしれない。
テスラ・モデルY ロングレンジRWD （英国仕様）
それでも、廉価版の登場により、英国での価格価値はかつてないほど高まった。より合理的な電動ファミリーSUVとして、確かなアップデートが実行されたといえる。
◯：優れた航続距離 広々とした車内空間 小変更で向上した快適性や操縦性 ベースグレードの登場で増した魅力
△：賛否両論あるタッチモニター中心の操作系 硬めの乗り心地 稀に煩わしく思える運転支援システム
テスラ・モデルY ロングレンジRWD （英国仕様）のスペック
英国価格：5万290ポンド（約1056万円／試乗車）
全長：4790mm
全幅：1920mm
全高：1624mm
最高速度：217km/h
0-100km/h加速：5.7秒
航続距離：622km
電費：7.0km/kWh
CO2排出量：−g/km
車両重量：1923kg（実測）
パワートレイン：永久磁石同期モーター
駆動用バッテリー：78.0kWh（予想）
急速充電能力：250kW（DC）
最高出力：300ps/5810rpm
最大トルク：41.6kg-m
ギアボックス：1速リダクション／後輪駆動