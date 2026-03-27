ベースグレードのRWDでも不満ない動力性能

テスラ・モデルYには、物理スイッチやメーター用モニターがなく、馴染みにくいことは事実だろう。ウインカーレバーやヘッドライトスイッチは備わり、ステアリングコラムも手動で調整できるが、ドアミラーもエアコンも、タッチモニターへ触れることになる。

【画像】バッテリーは65.0kWhから テスラ・モデルY ロングレンジRWD 競合の電動SUVは？ 全168枚

とはいえ、動力性能に不満はない。ベースグレードのRWDでも0-100km/h加速を5.7秒でこなし、約50km/hから110km/hまでの中間加速は4.3秒で、先代のホンダ・シビック・タイプRへ並ぶ。上位グレードほどの勢いはなくても、日常的に不満はないはず。



テスラ・モデルY ロングレンジRWD （英国仕様）

アクセルペダルの反応も好ましく、チル・モードならかなりマイルド。デフォルトでもレスポンスは妥当といえ、EVらしくシームレスな速度上昇を楽しめる。

他方、回生ブレーキの効きを調整するパドルなどは備わらず、タッチモニターで変えるしかないのは惜しい。通常はワンペダル・モードへ近いほど強力だが、完全に停止できるわけではない。一番弱くしても、スルスル惰性走行できるわけでもない。

硬めの乗り心地は従来から大幅に改善

ブレーキはバイワイヤ制御になり、回生ブレーキと摩擦ブレーキがクロスフェードし、ペダルの反応は従来より滑らか。競合のバッテリーEVへ近い、減速感を得ている。

乗り心地は、小改良で大幅に改善。常時スポーツ・モードのような硬さはなくなった。低速域での揺れは解消され、高速道路での安定性も向上している。プレミアム・グレードではない廉価版の場合、更に滑らかなようでもある。



テスラ・モデルY ロングレンジRWD （英国仕様）

ただし、まだライバルより硬めなことは事実で、よりリラックスして乗れるクロスオーバーへ仕立てても良いだろう。ホイールは20インチではなく、エアロディスクが付く19インチをオススメしたい。タイヤが肉厚になり、しなやかさを担保してくれる。

ステアリングは、ロックトゥロックが2.0回転から2.4回転へスローに。その結果、より直感的に導けるようになっている。切り始めの反応は少し敏感で、人工的な重み付けは変わらず、クルマとの一体感を高めるチューニングではないとしても。

シャシーの能力自体は高い 実際の航続は約450km

カーブでの姿勢制御は、ボディロールの立ち上がりが早め。不安定さはなく、重心移動も早いといえるが、カーブが連続する区間を流暢にこなせる設定とはいいにくい。ステアリングとのシンクロ感も、もう少し高められる。

他方、シャシーの能力自体は高い。テストコースで限界へ迫っても、ベースグレードのロングレンジRWDはアンダーステアに堪え、グリップを使い切りながらラインを保てていた。スタビリティ・コントロールの制御は積極的だが。



テスラ・モデルY ロングレンジRWD （英国仕様）

電費は、試乗時の平均で6.4km/kWhと優秀。現実的な航続距離は、約450kmと考えて良い。急速充電は最高250kWが主張されるが、実際に試したところ平均で115kW。遮音性は優秀で、試乗車の場合、110km/hでの走行時は65dBAだ。

高度な運転支援システムが実装されるが、アダプティブ・クルーズコントロールは、車線変更するたびに解除される様子。駐車場ではDからRへ、あるいはその逆に、自動的に切り替わる場合がある。だが、意図とは違う選択をされることもある。

合理的な電動SUVとして確かなアップデート

他メーカーの技術向上で、モデルYの優位性は薄れつつあるが、2025年のアップデートを経て競争力は引き上げられた。物理スイッチが殆どない、シンプルなインテリアを受け入れられるなら、選択肢として訴求力は高い。

指摘するなら、タッチモニターの操作性は今ひとつで、運転支援システムにも改善の余地はある。乗り心地はもっとソフトで良く、急速充電もクラス最速へ加えられる程ではない。運転感覚は独特で、多少の慣れが必要かもしれない。



テスラ・モデルY ロングレンジRWD （英国仕様）

それでも、廉価版の登場により、英国での価格価値はかつてないほど高まった。より合理的な電動ファミリーSUVとして、確かなアップデートが実行されたといえる。

◯：優れた航続距離 広々とした車内空間 小変更で向上した快適性や操縦性 ベースグレードの登場で増した魅力

△：賛否両論あるタッチモニター中心の操作系 硬めの乗り心地 稀に煩わしく思える運転支援システム

テスラ・モデルY ロングレンジRWD （英国仕様）のスペック

英国価格：5万290ポンド（約1056万円／試乗車）

全長：4790mm

全幅：1920mm

全高：1624mm

最高速度：217km/h

0-100km/h加速：5.7秒

航続距離：622km

電費：7.0km/kWh

CO2排出量：−g/km

車両重量：1923kg（実測）

パワートレイン：永久磁石同期モーター

駆動用バッテリー：78.0kWh（予想）

急速充電能力：250kW（DC）

最高出力：300ps/5810rpm

最大トルク：41.6kg-m

ギアボックス：1速リダクション／後輪駆動



