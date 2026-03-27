徳島東工業高校跡地に建設予定のアリーナについて、基本計画を検討する委員会の初会合が3月27日に県庁で開かれました。アリーナの基本計画を検討する委員会の初会合には、県内外の経済界やスポーツ界から選ばれた委員9人が出席しました。はじめに、建設予定地である徳島東工業高校跡地は、7割が徳島市の土地であることや、震度7の地震が起きた場合、液状化現象が起きる危険性が高いことなど問題点が共有されたあ