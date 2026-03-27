運動神経が衰え、やがて呼吸も困難になる難病「ALS」（筋萎縮性側索硬化症）。患者と家族が支え合う日本ALS協会大分県支部が結成から30年を迎えました。在宅介護の歴史と今も続く支援の現場を取材しました。 【写真を見る】難病ALSと歩んだ30年、介護の夜を変えた「命の技術」 “家で生きる”選択肢 孤独な闘いから「仲間づくり」へ 大分市に住む本田良子さん（87）。約20年にわたり、ALSを患った夫・昌義さんを自宅で介護しま