「選抜高校野球・準々決勝、智弁学園１２−８花咲徳栄」（２７日、甲子園球場）智弁学園が８点ビハインドを五回までにひっくり返し、センバツ史上最大の逆転劇で優勝した２０１６年以来の４強進出。同校の甲子園通算５０勝を歴史的な１勝で飾った。序盤は重苦しいムードが漂った。秋の公式戦で登板がなかった田川を先発マウンドに上げたが誤算。初回に一挙６失点、二回にも２点を追加され絶望的な状況となったが…。それで