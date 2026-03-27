「選抜高校野球・準々決勝、智弁学園１２−８花咲徳栄」（２７日、甲子園球場）

智弁学園が８点ビハインドを五回までにひっくり返し、センバツ史上最大の逆転劇で優勝した２０１６年以来の４強進出。同校の甲子園通算５０勝を歴史的な１勝で飾った。

序盤は重苦しいムードが漂った。秋の公式戦で登板がなかった田川を先発マウンドに上げたが誤算。初回に一挙６失点、二回にも２点を追加され絶望的な状況となったが…。それでも選手たちはまったくあきらめていなかった。

直後に八木の犠飛で１点をかえして反撃ののろしをあげると、三回には下位打線の連続長打などで一挙３点を奪った。さらに四回、逢坂の適時二塁打で３イニング連続得点を挙げて２点差に迫ると、五回にバッテリーエラーでついに１点差。なおも２死一、三塁から志村が右中間を真っ二つに破る２点二塁打を放って試合をひっくり返した。

８点差を逆転したのはセンバツ史上最大。会心の逆転劇に甲子園は騒然となった。さらに六回には添本と八木の連続適時打などで３点を追加し、突き放した。

小坂監督も甲子園通算３０勝と節目の勝利をマーク。投手陣も三回以降は花咲徳栄打線を完璧に封じ込み、４強への切符を手にした。