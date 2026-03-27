ドトールコーヒー（東京都渋谷区）の「ドトールコーヒーショップ」が、新商品「アイスコーヒーオハナブレンド〜ハワイ島自社農園コーヒー豆10％使用〜」を4月9日から期間限定で販売します。【写真】ヤバイ！「ジャーマンドック」がボリューミーに？ロングソーセージ「ジャーマンロングドック」も！同商品は、エチオピア産のコーヒー豆をベースに、ハワイ島コナ地区の自社農園「マウカメドウズ」で育てたコーヒー豆を10