ドトールコーヒー（東京都渋谷区）の「ドトールコーヒーショップ」が、新商品「アイスコーヒー オハナブレンド 〜ハワイ島自社農園コーヒー豆10％使用〜」を4月9日から期間限定で販売します。

【写真】ヤバイ！ 「ジャーマンドック」がボリューミーに？ ロングソーセージ「ジャーマンロングドック」も！

同商品は、エチオピア産のコーヒー豆をベースに、ハワイ島コナ地区の自社農園「マウカメドウズ」で育てたコーヒー豆を10％配合。香ばしい香りの後に広がる、スイートチョコレートやブラウンシュガーのような甘さを感じられるのが特徴になっています。価格はSサイズが390円（以下、税込み）。自宅で楽しめる豆タイプも1680円（200グラム）で販売されます。

さらに、定番商品「ジャーマンドック」のソーセージより約1.3倍長いロングソーセージを使った「ジャーマンロングドック」（390円）、「レタスロングドック」（430円）も新登場します。

ドトールコーヒーショップでは、「ミラノサンドB エビ・アボカド・サーモン 〜爽やかレモン仕立て〜」「カマンベールinミラノサンドB エビ・アボカド・サーモン」をリニューアル。スモークしたサーモンを使った「爽やかレモン ミラノサンドB スモークサーモン・エビ・アボカド」（590円）と「カマンベールinミラノサンドB スモークサーモン・エビ・アボカド」（650円）を発売。

黒ごま豆乳ベースにドトールミルクを合わせた「黒糖わらびもちオレ〜黒ごま〜」（670円）、1枚1枚焼き上げた香ばしいクレープ生地に、沖縄県産の黒糖を加えたなめらかなホイップクリームを重ねた「沖縄県産黒糖パリパリチョコミルクレープ」（520円）も販売します。