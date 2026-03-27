俳優・本木雅弘（60）の次男・玄兎さん（16）の“顔出し”ショットが公開され、反響を呼んでいる。【映像】「遺伝子を感じる」本木雅弘の次男や親子ショット本木は1995年にエッセイストの内田也哉子（50）と結婚。長男はモデルのUTA（28）、長女は俳優の内田伽羅（26）、義父はミュージシャンの内田裕也さん、義母は俳優の樹木希林さんという芸能一家である。長男のUTAは、これまでInstagramで家族との日常を発信していて、