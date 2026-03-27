俳優・本木雅弘（60）の次男・玄兎さん（16）の“顔出し”ショットが公開され、反響を呼んでいる。

【映像】「遺伝子を感じる」本木雅弘の次男や親子ショット

本木は1995年にエッセイストの内田也哉子（50）と結婚。長男はモデルのUTA（28）、長女は俳優の内田伽羅（26）、義父はミュージシャンの内田裕也さん、義母は俳優の樹木希林さんという芸能一家である。

長男のUTAは、これまでInstagramで家族との日常を発信していて、還暦を迎えた父・本木を祝福する様子や、ソファでくつろぐ弟・玄兎さんの姿などを投稿してきた。

俳優・本木雅弘の次男・玄兎さんの“顔出し”ショットを披露

2026年3月25日は、16歳の誕生日を迎えた玄兎さんを祝福。「きょうは玄兎の誕生日、16歳ということでニットをプレゼント。思った以上に気に入ってくれて、早速着てくれて兄はうれしいですな。時が去るのは早いですね…2枚目はアイスを食べるプチ玄兎。おめでとう」と“顔出し”ショットを披露している。

UTAの投稿にファンからは、「イケメンになってびっくり」「遺伝子を感じる」「お母様に似ていますね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）