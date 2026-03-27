芙蓉総合リースはみずほ系のリース大手。１９日に伊藤忠商事、ヒューリックの２社と系統用蓄電池を共同開発すると発表した。再生可能エネルギーの普及に伴って重要性が増す電力需給の安定化に向けたニーズを取り込む狙いがあるとみられる。２８年までに合計４０メガワット時規模の蓄電所の開発・運用開始を目指す。 業績面では２６年３月期に大幅減益を見込んでいるが、これは海外事業に絡ん