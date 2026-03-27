芙蓉総合リース<8424.T>はみずほ系のリース大手。１９日に伊藤忠商事<8001.T>、ヒューリック<3003.T>の２社と系統用蓄電池を共同開発すると発表した。再生可能エネルギーの普及に伴って重要性が増す電力需給の安定化に向けたニーズを取り込む狙いがあるとみられる。２８年までに合計４０メガワット時規模の蓄電所の開発・運用開始を目指す。



業績面では２６年３月期に大幅減益を見込んでいるが、これは海外事業に絡んだ一過性の損失によるもの。翌２７年３月期はこの影響がなくなり、回復に転じることが期待される。株価は足もと４０００円台前半に位置する２００日移動平均線がサポートラインとなり、しっかりの展開。同社は長らく連続増配を続けている企業として知られ、２６年３月期で連続記録を「２１期」に伸ばす見通しだ。ＰＢＲ１倍割れで配当利回り３％台半ばは割安感がある。（イ）



出所：MINKABU PRESS