佐野海舟と航大の兄弟出場、9か月ぶり再現なるか佐野兄弟が3月28日の国際親善試合スコットランド戦で同時先発する可能性が出てきた。26日にグラスゴー近郊で公開された練習では兄・海舟と弟・航大でボランチに入る場面も見られた。前日25日の11対11では、同組で縦関係を形成。日本代表史上初の兄弟W杯出場に向け、抜群のコンビネーションを発揮する。約半年ぶりの“再会”だ。航大は追加招集となった昨年9月以来の代表入り。冷