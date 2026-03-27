現地３月26日、北中米ワールドカップ欧州予選プレーオフ準決勝で、イタリアが北アイルランドを２−０で下し、決勝進出を果たした。イタリアは序盤から主導権を握るも、相手の堅守に苦しみ前半は無得点。もどかしい時間が続いたが、56分にサンドロ・トナーリが鮮やかなミドルで均衡を破ると、80分にはモイゼ・ケーンが追加点。試合を決定づけた。 試合後、SNS上ではイタリアファンから「最高だ！」「今回こそワールドカ