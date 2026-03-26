山本由伸（c）SANKEI ＜2025年3月26日（木）（日本時間27日）MLB開幕戦 ロサンゼルス・ドジャース 対 アリゾナ・ダイヤモンドバックス ＠ドジャー・スタジアム＞ WBCの熱狂から早くも1週間が経過。球春到来とばかりに、アメリカではMLBが本格的なシーズン開幕を迎え、ロサンゼルスでは世界一3連覇を狙うドジャースが昨季ナ・リーグ西地区4位のダイヤモンドバックスと開幕戦を迎える。 絶対王者で