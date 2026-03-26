ドジャース ワールドシリーズ3連覇へ向けて、山本由伸＆大谷翔平が始動！！【MLB 開幕戦見どころ】



山本由伸（c）SANKEI

＜2025年3月26日（木）（日本時間27日）MLB開幕戦 ロサンゼルス・ドジャース 対 アリゾナ・ダイヤモンドバックス ＠ドジャー・スタジアム＞

WBCの熱狂から早くも1週間が経過。球春到来とばかりに、アメリカではMLBが本格的なシーズン開幕を迎え、ロサンゼルスでは世界一3連覇を狙うドジャースが昨季ナ・リーグ西地区4位のダイヤモンドバックスと開幕戦を迎える。

絶対王者であるドジャースの記念すべき26年シーズンの開幕投手を担うことになったのは山本由伸（27）。昨季も東京ドームで行われた開幕戦で先発を務めると、シーズンでは先発ローテーションを守り抜いて12勝をマーク。

防御率2.49はリーグ2位、サイ・ヤング賞の投票でも3位に入るなどエースとしてふさわしい投球を見せたが、山本が凄みを増したのはポストシーズン。

中でもブルージェイズと争ったワールドシリーズでは7戦中3勝を挙げ、第7戦では衝撃の中0日登板で世界一を手繰り寄せる快投を披露。その圧倒的な投球は今年のWBCでも見られた。

自慢のスプリットを軸にした本格派の投球でダイヤモンドバックス打線をどう抑えていくかが注目を集めることになりそう。WBC後のオープン戦でも好投を続けていただけに開幕戦の勝利に期待が持てる。



大谷翔平 PHOTO:Getty Images

そして打の主役はなんといっても大谷翔平（31）。昨季は3年連続の本塁打王こそ逃したが、自己最多となる55本塁打に3年連続のMVPを獲得。

この春はWBCで大会最多となる3本塁打をかっ飛ばすなど、その長打力には益々の磨きがかかっている。今季もドジャース打線を牽引する存在として世界中からの注目を集めることになるだろう。

山本由伸＆大谷翔平の活躍でドジャースが世界一3連覇へと好発進を見せるのか。はたまたダイヤモンドバックスが意地を見せるか......

注目のゲームは日本時間27日（金）の午前9時30分にプレーボールを予定している。

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