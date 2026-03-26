3月25日に行われた参議院予算委員会でれいわ新選組の奥田ふみよ参議院議員が発した一言に、小泉進次郎防衛大臣が怒りをあらわにする場面が見られた。【写真】気持ちよさそうに…“きのこ雲ランプ”物議のaespaを踊る奥田ふみよ議員小泉進次郎氏は不快感隠さず「この日は高市早苗首相の訪米に関する集中審議が行われ、奥田議員は物価高などの現状を指摘しつつ、《先進国で最も経済衰退しているのが日本です。もう減税政策が本当に