奈良クラブは26日、ポルティモネンセ（ポルトガル2部）よりFW川〓修平が完全移籍で加入することを発表した。なお、背番号は「54」を着用する。川〓は2001年4月28日生まれの現在24歳。ガンバ大阪の育成組織出身で、ユース所属時の2019シーズンには、当時J3リーグを戦っていたU−23チームの選手としてJリーグデビュー。2020年に正式にトップチーム昇格を果たし、翌年夏には当時プリメイラ・リーガ（ポルトガル1部リーグ）に身を