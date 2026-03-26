日本の介護の現場で活躍するアジア人介護士今、日本で働く外国人介護士は約5.5万人。国はその受け入れ上限を2029年末までに約16万人と設定しており、今後も急速に増え続けるだろう。しかし、現場はいまだ深刻な人手不足だ。どうやらその需要の高さゆえ、介護業界では水面下で外国人介護士の"引き抜き工作"も行なわれているようで......。そのエグい実態を取材した！外国人に転職をあおるようなショート動画＊＊＊【消えた6