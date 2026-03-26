ローソンストア100（神奈川県川崎市）が運営する「ローソンストア100」が、“毎日の主食”がお得になるキャンペーンを4月1日から実施します。【画像】わぁ…めちゃありがたい！コチラがお得になる“パン＆ごはん”ラインアップです！キャンペーンは第1弾「いつものパンがおトク」、第2弾「いつものごはんがおトク」に分けて展開。第1弾「いつものパンがおトク」では、朝食や軽食として購入されることの多いオリジナルパン