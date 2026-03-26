ローソンストア100（神奈川県川崎市）が運営する「ローソンストア100」が、“毎日の主食”がお得になるキャンペーンを4月1日から実施します。

【画像】わぁ…めちゃありがたい！ コチラがお得になる“パン＆ごはん”ラインアップです！

キャンペーンは第1弾「いつものパンがおトク」、第2弾「いつものごはんがおトク」に分けて展開。

第1弾「いつものパンがおトク」では、朝食や軽食として購入されることの多いオリジナルパンが対象となります。

同日から7日までの期間は、間食や軽食として人気の「with DONUTS」シリーズを1品購入するごとに、「Pontaポイント」または「dポイント」のボーナスポイントが10ポイント付与されます。

同月8〜14日の期間は、オリジナルパン「3種のよくばりロール」「むかしのコロッケロール」「牛乳入りパン 北海道産牛乳使用」「ハムクロワッサン」「キャベツメンチカツロール」のうちいずれか1品を購入すると、次回の買い物で「VLマーク」が入ったパンに使える30円（以下、税込み）引きクーポンが発行されます。クーポンの利用期間は同月21日まで。

第2弾「いつものごはんがおトク」では、ランチや夕食として利用されることの多い商品が対象となります。

同月15〜21日の期間は、おにぎりを1個購入するごとに、次回の買い物で216円以上の弁当全品に使える50円引きクーポンが発行されます。クーポンの利用期間は同月28日まで。

同月15日〜5月5日の期間は、対象のパックご飯「やわらかごはん 200g」「特盛ごはん 300g」いずれか1種と、対象のカレー「特盛カレー（甘口・中辛・大辛・激辛）各300g」「VL 特盛カレー（甘口・中辛・辛口・激辛）各300g」いずれか1種を同時に購入すると、30円引きとなるセット割引が実施されます。