ネットフリックスのドキュメンタリー「The BTS: The Return」は、古代ギリシャ文学の名作「オデュッセイア」とギリシャ神話から着想を得て制作されたという。トロイア戦争後、10年をかけて故郷へ戻る王オデュッセウスの旅になぞらえ、BTSの活動休止と再集結を「現代の叙事詩」として描いている。 【写真】兵役を終え無事に除隊したRMとV迷彩服でも隠せぬスター性 監督のバオ・グエン氏は2021年のSoFiスタジア