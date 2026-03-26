2026年2月13〜15日の3日間に渡り、インテックス大阪にて行われた大阪オートメッセ。西日本最大級のカスタムカーイベントとして、29回目の開催となった。近年はカスタムカーだけでなく、幅広いクルマ好きに対してリーチするような展示、コンテンツを用意している。そうしたなか、大阪オートメッセの目玉のひとつとなっているのがGTアソシエイションの協力によって展開しているスーパーGTマシンの展示、エンジン始動やタイヤ交換のデ