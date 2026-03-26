読売テレビ・日本テレビ系全国ネットのバラエティー特番『プロのスゴ技拝借！THE恐縮オファー』が、26日午後11時59分から放送されるのに先立って、MCを務めるSUPER EIGHT・村上信五のコメントが届いた。【番組カット】スゴ技を結集したマシンに驚く小杉竜一世の中にあふれる“お悩み”を番組が拡大解釈。些細なお悩みを解決すべく、あらゆるジャンルの権威へ恐縮すぎるオファーを出して、その道のプロフェッショナルに本気で取