村上信五、「お願いしておいて、それかい！」共演者のやらかし明かす 特番『THE恐縮オファー』今夜放送【コメントあり】
読売テレビ・日本テレビ系全国ネットのバラエティー特番『プロのスゴ技拝借！THE恐縮オファー』が、26日午後11時59分から放送されるのに先立って、MCを務めるSUPER EIGHT・村上信五のコメントが届いた。
【番組カット】スゴ技を結集したマシンに驚く小杉竜一
世の中にあふれる“お悩み”を番組が拡大解釈。些細なお悩みを解決すべく、あらゆるジャンルの権威へ恐縮すぎるオファーを出して、その道のプロフェッショナルに本気で取り組んでもらう恐縮検証バラエティー。2025年9月に同枠で放送された第1弾が好評を博し、満を持して第2弾の放送が決定。MCに村上、ゲストに小杉竜一（ブラックマヨネーズ）、唐田えりか、渋谷凪咲を迎える。
放送では、三重県の山奥にある動物園で飼育されている742頭の動物の中で、「一羽だけ名前がついていない鶴がいる」というお悩みを番組スタッフが受け取る。このお悩みを“拡大解釈”した番組スタッフが、鶴の命名を、新元号「令和」の考案者とされる万葉集研究の第一人者へオファーすることに。スタジオで見守る一同も思わず恐縮したオファーの先に、待ち受けるドラマとは。
また、「プレステ5が欲しい」という夫の願いをかなえるため、Netflix『浅草キッド』や映画『国宝』でも特殊メイクを担当する世界的特殊メイクアーティストに、妻好みであるK-POPアイドル顔への変身をオファー。村上は思わず「願望とオファーが合ってないやろ！」とツッコミ。果たして夫のおねだりは成功するのか。
さらに、小杉の持ち込んだ「新品のボックスティッシュの1枚目がうまく取れない」というお困りごとも、番組スタッフが“拡大解釈”。日本屈指の“ものづくりの街”である大田区の町工場へ出向き、「ボックスティッシュの１枚目だけ綺麗に取るマシン」の製作をオファーする。小杉は「軽く言っただけなのに…」と恐縮するが、ものづくりのプロたちの努力とスゴ技を結集したマシンの仕上がりはいかに。そして村上も思わず驚いてしまった小杉が“やらかした”あることとは。
■村上信五コメント
初回の収録の後、ぜひ2回目を！というスタッフの熱量がすごくあったのですが、お願い事とそれを受けてくださるスゴ技のプロフェッショナルがいないと成立しない番組なのですぐにはできひんやろうなと思っていたら、ちょうどいいタイミングで2回目が実現しました。すごい技を持っている方がちっちゃいお悩みを解決するという「落差」が、ある種のドキュメンタリーを生んでいます。ありとあらゆる振れ幅の恐縮オファーがありますのでぜひチェックいただきたいです！スタジオでは小杉さんがやらかしましたね。「お願いしておいて、それかい！」っていう。僕の目が行き届いていないところでの出来事だったのですが、ゲストの唐田さんと渋谷さんが見つけてくれたので良かったです。
【番組カット】スゴ技を結集したマシンに驚く小杉竜一
世の中にあふれる“お悩み”を番組が拡大解釈。些細なお悩みを解決すべく、あらゆるジャンルの権威へ恐縮すぎるオファーを出して、その道のプロフェッショナルに本気で取り組んでもらう恐縮検証バラエティー。2025年9月に同枠で放送された第1弾が好評を博し、満を持して第2弾の放送が決定。MCに村上、ゲストに小杉竜一（ブラックマヨネーズ）、唐田えりか、渋谷凪咲を迎える。
また、「プレステ5が欲しい」という夫の願いをかなえるため、Netflix『浅草キッド』や映画『国宝』でも特殊メイクを担当する世界的特殊メイクアーティストに、妻好みであるK-POPアイドル顔への変身をオファー。村上は思わず「願望とオファーが合ってないやろ！」とツッコミ。果たして夫のおねだりは成功するのか。
さらに、小杉の持ち込んだ「新品のボックスティッシュの1枚目がうまく取れない」というお困りごとも、番組スタッフが“拡大解釈”。日本屈指の“ものづくりの街”である大田区の町工場へ出向き、「ボックスティッシュの１枚目だけ綺麗に取るマシン」の製作をオファーする。小杉は「軽く言っただけなのに…」と恐縮するが、ものづくりのプロたちの努力とスゴ技を結集したマシンの仕上がりはいかに。そして村上も思わず驚いてしまった小杉が“やらかした”あることとは。
■村上信五コメント
初回の収録の後、ぜひ2回目を！というスタッフの熱量がすごくあったのですが、お願い事とそれを受けてくださるスゴ技のプロフェッショナルがいないと成立しない番組なのですぐにはできひんやろうなと思っていたら、ちょうどいいタイミングで2回目が実現しました。すごい技を持っている方がちっちゃいお悩みを解決するという「落差」が、ある種のドキュメンタリーを生んでいます。ありとあらゆる振れ幅の恐縮オファーがありますのでぜひチェックいただきたいです！スタジオでは小杉さんがやらかしましたね。「お願いしておいて、それかい！」っていう。僕の目が行き届いていないところでの出来事だったのですが、ゲストの唐田さんと渋谷さんが見つけてくれたので良かったです。