昨季セ・リーグ最多セーブのタイトルを獲得したマルティネス（巨人）、松山晋也（中日）の開幕出遅れが濃厚。今季セ・リーグの最多セーブ争いがどうなるのか注目だ。決まった抑えというのは現状、阪神の岩崎優くらいか。ヤクルト・星知弥、広島・森浦大輔は昨季シーズン最終盤に抑え固定となったが、今季もシーズンが開幕してから抑えでいくのかどうか。DeNAも昨季チーム最多の22セーブを挙げた入江大生が先発に転向。DeNA、ヤ