BTSを発掘したキム・ミジョン氏が手がける日本人グループが誕生した。平均年齢17・2歳の男性5人組「VIBY（バイビー）」で25日、都内でお披露目された。6月24日にデビューし、8月31日には、いきなり日本武道館でイベントを行うことも発表された。人前で初めてのパフォーマンスにも物おじしなかった。プレデビュー曲はCrystalKayのヒット曲「恋におちたら」のリメーク。和気あいあいの5人。メンバー同士が笑顔で見つめ合ったり