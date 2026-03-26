ファーストサマーウイカ（35）が25日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(水曜後9・00）に出演。20歳の頃にしていたアルバイトを明かした。この日は「東名阪の女が大激論SP“東京・名古屋・大阪”最も魅力的な都市はどこだ！？」をテーマにトークを展開。ゲストの「ハイヒール」リンゴは、大阪では「ミス・ユニバースよりも福娘が自慢」とし「福娘って、十日戎のえべっさんってあるんですよ」と、えびす様に感謝と祈