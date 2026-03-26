ファーストサマーウイカ（35）が25日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(水曜後9・00）に出演。20歳の頃にしていたアルバイトを明かした。

この日は「東名阪の女が大激論SP“東京・名古屋・大阪” 最も魅力的な都市はどこだ！？」をテーマにトークを展開。

ゲストの「ハイヒール」リンゴは、大阪では「ミス・ユニバースよりも福娘が自慢」とし「福娘って、十日戎のえべっさんってあるんですよ」と、えびす様に感謝と祈りを捧げる役割で「普通の神社の巫女さんみたいな役をするのが福娘」と説明。

それのオーディションがあるんですけど、ちょっとかわいい子が選ばれるから、ミス・ユニバースの大阪代表とかよりも“私、福娘やねん”て言う方が、激しく売れる」と語った。

MCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也から「何か福娘だった話していなかった？」と聞かれたウイカは「私そうなんです。成人式の日に、成人式行かんと福娘でバイトしていたんですね」と語った。

もっとも「今宮戎の福娘のオーディション行って、ウォーキングの審査で落ちました」と明かし、「違うところの、ちょっとこじんまりした所の福娘で、お笹を売ったりして」と言い、リンゴから「でも福娘は自慢よね？」と聞かれると「そうです」とうなずいていた。