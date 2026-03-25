驚きの500万円台！ 「MAZDA6e」正式価格発表2026年3月23日、マツダのタイ法人であるマツダセールス・タイランドは、バンコク国際モーターショーのプレスカンファレンスにて、新型バッテリーEV（BEV）のセダン「MAZDA6e（マツダ シックスイー）」と、SUV「CX-6e（シーエックスシックスイー）」を披露しました。中国市場で先行公開されていた「EZ-6」および「EZ-60」のグローバル展開モデルにあたるこの2台は、タイでの電動化戦