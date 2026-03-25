Apple創立50周年を記念した特別なToday at Apple「パフォーマンス：Mori Calliope - 創造性とテクノロジーの祝典」が、3月27日（金）19時からApple表参道で開催されます。セッション名からも分かる通り、世界で活躍するVirtual ArtistのMori Calliopeさんが登場。Apple Music RadioのDJみのさんとともに、自身のレパートリーから厳選した楽曲を披露して盛り上げます。AppleのToday at AppleのWebサイトによると、すでに満員となっ