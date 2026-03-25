【センバツ出場 ドラフト上位候補5人の現在地】【ドラフト候補】花巻東・古城大翔の父は巨人でプレーした「守備の名手」、高校進学の裏にはまさかの縁末吉良丞（沖縄尚学／投手）昨夏の甲子園の優勝投手で、大会直後のU18では2年生ながらただひとりメンバー入りした左腕だ。沖縄県出身。175センチ、90キロのがっちりした体躯から繰り出すストレートは最速150キロ。2種類のスライダーに加え、チェンジアップも操る。1年時から